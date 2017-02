Governo estuda metro ligeiro na Ponte Vasco da Gama para ligar ao aeroporto do Montijo

Uma linha ferroviária semelhante à do sul do Tejo ou à área metropolitana do Porto é aquilo que o Governo português pretende para fazer a ligação entre as duas margens do rio, na Ponte Vasco da Gama, de acordo com o jornal “Público” desta quarta-feira.

O Executivo pretende que o financiamento desse metro ligeiro – não é possível construir uma linha ferroviária convencional na Ponte Vasco da Gama – seja alcançado através das taxas aeroportuárias pagas pelas companhias de aviação ou pelos passageiros que nelas viajam, em último caso, refere o diário.

A renegociação da parceria público privada com a Lusoponte foi adiada, na medida em que a localização escolhida para o novo aeroporto poderia colocar o Governo numa posição negocial mais favorável devido ao futuro aumento de tráfego na ponte.