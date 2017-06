Governo estuda 6º escalão de IRS com taxa de 23%

O Executivo está a estudar a introdução de um sexto escalão de IRS com a introdução de uma nova taxa marginal, em torno dos 23%, para os contribuintes com rendimentos colectáveis entre 7.091 e 20.261 euros, que se encontram actualmente no segundo escalão do IRS com uma taxa normal de 28,5%. A medida passa por “partir” em dois o segundo escalão, introduzindo-se um novo até 13.600 euros, numa alteração com um impacto orçamental da ordem dos 400 milhões de euros, o dobro do previsto no Programa de Estabilidade para aliviar o IRS às famílias e aquém, sabe o Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo.

A medida que abrange o escalão de IRS onde se concentram mais de 1,1 milhões de contribuintes, está a ser discutida com os partidos de esquerda que apoiam o Governo no Parlamento e que ainda não está fechada, com o PCP a reclamar 10 escalões e o BE maior progressividade com a introdução de, pelo menos, mais um escalão de IRS entre o segundo e terceiro (20.261 e 40.522 euros) escalões de rendimento. O IRS tem neste momento cinco escalões, depois de, em 2013, o então ministro das Finanças, Vítor Gaspar, ter aplicado um “enorme aumento de impostos” que, entre outras medidas, passou pelo corte dos oito escalões de IRS então existentes.

O Ministro das Finanças sinalizou esta semana que o Executivo está a desenhar uma medida para aliviar a taxa marginal de IRS de 28,5% que neste momento é aplicada aos contribuintes do segundo escalão, onde a actual taxa média é de 23,6%.