Governo está a avaliar 52 candidaturas de projetos de inovação na administração pública

O governo está a avaliar 52 projetos de inovação na administração pública, disse a ministra da Presidência e da Modernização Administrativaesta, quarta-feira, 27 de junho, numa conferência sobre a administração pública do futuro, que decorre em Lisboa.

“Todos sentimos que a inovação nos é pedida por muito dos utilizadores dos serviços públicos, tais como recebem de outros serviços privados (…). Hoje temos tecnologias que nos permitem andar mais depressa”, disse Maria Manuel Leitão Marques.

Na sessão de abertura da conferência “Construir hoje a Administração Pública do Futuro”, integrada no ciclo de encontros organizado pelo INA -Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, a governante defendeu que o Estado tem de ser mais eficiente. “Precisamos de ganhar eficiência, porque gerimos os impostos dos cidadãos” e de “incorporar mais inovação no dia a dia, como sempre foi no setor privado”, disse. “Não podemos ficar atrás”, salientou.