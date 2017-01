Governo checo alerta população para um possível “holocausto”

Esta semana, o jornal americano “Washington Post” informou que o Ministério do Interior checo estava a preparar uma alteração legislativa para que os cidadãos pudessem começar a utilizar armas contra terroristas.

O presidente checo, Milos Zeman, alertou a população do país para um possível “holocausto” levado a cabo por muçulmanos e aconselhou à preparação de munições, conforme explicou o diário britânico “Guardian”, num artigo publicado em setembro do ano passado.

Em dezembro, a União Europeia aprovou uma nova medida que proíbe a venda da maior parte das armas militares, como Kalashnikovs ou AR-15, e exige que todos os potenciais compradores passem por uma avaliação psicológica. A República Checa e o Luxemburgo foram os únicos países a opor-se à diretiva, alegando que se poderia limitar a capacidade do país de construir “um sistema de segurança interna”.

A 18 de novembro do ano passado, a Comissão Europeia já tinha adotado um pacote de medidas para dificultar a aquisição de armas de fogo na União Europeia, melhorar o controlo daquelas que são permitidas por lei e reforçar a cooperação entre os Estados-Membros na matéria.

A este propósito, o presidente da instituição, Jean-Claude Juncker, referiu que “a proposta, elaborada conjuntamente pelos comissários Elżbieta Bieńkowska e Dimitris Avramopoulos, vai ajudar-nos a combater a ameaça de armas que caem nas mãos de terroristas”. “Os recentes ataques terroristas contra os povos e os valores europeus foram coordenados além fronteiras, mostrando que devemos trabalhar em conjunto para resistir a estas ameaças”, acrescentou.

Atualmente, a República Checa tem dez milhões de habitantes, e desses apenas quatro mil são muçulmanos. Em relação ao armamento, conta com de 800 mil armas de fogo registadas e 300 mil indivíduos com licença para posse de armas (com pelo menos 21 anos e sem antecedentes criminais).