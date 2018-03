Governo avança com fim do banco de horas individual mas mantém adaptabilidade

O ministro do Trabalho apresenta hoje aos parceiros sociais o fim do banco de horas individual, que passa a ser possível apenas através da negociação coletiva, como previsto, mas mantém a adaptabilidade.

A medida faz parte de um pacote que o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, apresenta esta tarde na Concertação Social com vista à redução da segmentação do mercado de trabalho e dinamização da contratação coletiva.

A revogação do banco de horas individual já estava no Programa do Governo e integra uma proposta do Bloco de Esquerda que baixou à especialidade no parlamento, sem votação. Porém, a proposta dos bloquistas prevê também a extinção da adaptabilidade individual, mas fonte do Governo disse à Lusa que essa “não é uma opção” do executivo.