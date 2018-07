Governo aprovou estratégia nacional para promoção da produção de cereais

O Governo aprovou hoje, dia 12 de julho, a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, com objetivo de reduzir a dependência externa e consolidar e aumentar as áreas de produção.

“Tendo em conta o potencial da produção cerealífera em termos territoriais e as oportunidades acrescidas decorrentes do Programa Nacional de Regadio, o Governo visa atingir, num horizonte de cinco anos, um grau de autoaprovisionamento em cereais de cerca de 40% (correspondendo 80% ao arroz, 50% ao milho e 20% aos cereais praganosos, [como o] trigo, cevada, aveia, etc”, revele um comunicado do Ministério da Agricultura.

De acordo com esse documento, a Estratégia Nacional foi elaborada pelo Grupo de Trabalho dos Cereais, coordenado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, integrando a Associação Nacional de Produtores de Cereais, a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo e a Associação de Orizicultores de Portugal.