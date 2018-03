Governo adquire terrenos para construção da via rápida Funchal/Aeroporto no troço Cancela/Aeroporto

O Conselho de Governo decidiu adquirir através de expropriação, no valor de 130 mil e 223 euros, duas parcelas de terrenos para a obra de construção da via rápida Funchal/Aeroporto – 2ª fase – troço Cancela/Aeroporto.

A reunião do Conselho de Governo atualizou o aumento do apoio de 39 para 43 euros, na diária de internamento, no âmbito dos acordos de cooperação para a prestação de cuidados de saúde mental, com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e o Instituto São João de Deus.

O executivo madeirense decidiu ainda abrir um concurso internacional para a concessão do direito de exploração para fins de alojamento turístico da Casa da Quinta do Santo da Serra.