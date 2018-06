Governo abre concurso para obras de 9,2 milhões para reabilitar Conservatório Nacional

O Governo vai abrir um concurso público internacional para proceder a obras de reabilitação das escolas artísticas de Música e de Dança do Conservatório Nacional (EAMCN). O Ministério da Educação indica, numa portaria publicada em Diário da República, que o investimento no projeto ronda os 9,2 milhões de euros e deve ser lançado até meados do mês.

O edifício está degradado há vários anos e, desde então, já houve vários protestos e apelos para que fossem feitas obras de carácter urgente no edifício. A EAMCN reclamava obras profundas no edifício do antigo Convento dos Caetanos, construído no século XVII, que foram resolvidas com intervenções pontuais no edifício. Mas os problemas de degradação acentuaram-se no inverno, obrigando a uma intervenção mais profunda.

A reabilitação do edifício era uma das prioridades do Governo, que há dois anos prometeu avançar com o projeto no ano letivo seguinte, o que acabou por não acontecer. A proposta de intervenção atual prevê que sejam mantidas as exigências e requisitos arquitetónicos definidos pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), respeitando a história e enquadramento urbano do edifício.