Gonçalo Almeida: rescisões de jogadores do Sporting são “sui generis” e não há jurisprudência assente

O Sporting Clube de Portugal vive um dos momentos mais conturbados da sua história. A assembleia geral do último sábado terminou com a destitução de Bruno de Carvalho e a marcação de eleições, para todos os órgãos sociais, para o dia 8 de setembro. Após ter dito que não se recandidatava durante a madrugada de sábado, o presidente destituído voltou com a palavra atrás e disse que não só vai a eleições como irá impugnar a assembleia.

Entretanto, o processo de rescisão dos jogadores terá estagnado, depois de Bruno de Carvalho ter reconsiderado a sua posição de se afastar, dificultando, de acordo com notícias publicadas em diversos órgãos de comunicação social, um acordo. Gonçalo Almeida, em entrevista ao Jornal Económico, explica de que forma pode esta situação evoluir.

O que pode acontecer aos jogadores que já assinaram por outros clubes, em relação à situação da rescisão por justa causa com o Sporting Clube de Portugal?

Antes de mais, cumpre referir que após a resolução de qualquer contrato de trabalho desportivo, o jogador ou treinador de futebol é livre de celebrar, de imediato, novo contrato com outro Clube/SAD de futebol (ou Federação/Associação Nacional de Futebol, no caso dos treinadores) da sua preferência e assim prosseguir a respetiva carreira desportiva a nível nacional ou internacional.

Com a celebração de um novo contrato de trabalho desportivo, proceder-se-á então ao respetivo registo (no caso dos jogadores) pelo denominado “novo clube” (clube com o qual o jogador assinou novo contrato de trabalho desportivo imediatamente após a rescisão contratual), podendo, no caso de uma transferência internacional, tal concretização provisória depender de autorização urgente a conceder pela FIFA (competência do Juiz Único da Comissão do Estatuto do Jogador).

A existência ou não de justa causa, atendendo aos fundamentos invocados em cada uma das rescisões contratuais, será somente analisada à posteriori, em sede da respetiva ação principal laboral, pelos órgãos jurisdicionais competentes (Nota: Jurisdição essa, que terá sido contratualmente acautelada por intermédio de uma cláusula compromissória e que caberá seguramente aos Tribunais de Trabalho, a um determinado Tribunal Arbitral do Desporto ou à FIFA, atuando em primeira instância). Desta resultarão consequências a nível financeiro (eventual indemnização a pagar por uma das partes), desportivo (na eventualidade do processo correr termos junta da Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, poderão ser impostos a qualquer uma das partes, incluindo ao novo clube, certos impedimentos/suspensões pré-determinados) e, eventualmente, disciplinar.

Em relação ao clube que contrata esses jogadores existe alguma punição financeira? Há alguma forma de se calcular essa indemnização, em relação ao passe/cláusula de rescisão?

Numa análise necessariamente individual de cada litígio, verificando-se a existência da justa causa invocada na rescisão do seu contrato de trabalho desportivo, será atribuída uma indemnização ao jogador. Porém, se a razão for concedida ao clube, será antes a este atribuída uma indemnização calculada com base nos mesmos critérios.

Importa igualmente esclarecer que na eventualidade de um determinado jogador não proceder ao pagamento voluntário e pontual da indemnização atribuída ao clube, tal responsabilidade recairá sobre o seu novo clube, na medida em que este, independentemente da sua nacionalidade, será sempre solidariamente responsável pelo cumprimento daquela obrigação, não obstante o direito de regresso que tenha sobre o jogador.

Já para efeitos de cálculo de eventual indemnização, tais critérios dependem da legislação aplicável. Neste contexto, esclarece-se que a legislação desportiva internacional (da FIFA) aplicável a este tipo de litígios diverge naturalmente dos diversos ordenamentos jurídicos nacionais, incluindo do português, sem prejuízo dos princípios gerais de Direito universalmente reconhecidos. Independentemente do exposto, a jurisprudência das jurisdições desportivas e dos tribunais de trabalho é comummente pacífica quanto à aceitação de critérios como os salários vencidos e vincendos até ao termo do contrato rescindido, as retribuições entretanto auferidas pelo jogador, eventual cláusula penal contratualmente estipulada, danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos ou, inclusive, eventuais custos/investimentos incorridos aquando da contratação do jogador, entre outros (Nota: Os critérios para efeitos de cálculo de indeminização em apreço estão previstos na legislação nacional ou no Artigo 17.º do Regulamento do Estatuto e Transferências de Jogadores da FIFA, dependendo da jurisdição aplicável). Tais critérios serão, numa análise casuística, de forma isolada ou em conjunto, tidos em consideração para efeitos do cálculo indemnizatório, atendendo-se também, necessariamente, à jurisprudência assente nesta matéria.

Existe algum histórico sobre este tipo de conflito jogador vs clube?

A jurisprudência relativamente a litígios de natureza laboral com características semelhantes aos que opõem alguns ex-jogadores da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD a esta última não está devidamente assente, até pelo carácter sui generis de que se revestem, com especificidades que os distinguem dos comuns litígios de natureza laboral desportiva, em que as rescisões unilaterais contratuais ocorrem maioritariamente em virtude do não pagamento pontual da retribuição.

Na verdade, estes litígios no âmbito do futebol, derivados de alegada impossibilidade de subsistência da relação laboral com base na falta de confiança, segurança, respeito ou simplesmente graves incompatibilidades entre a entidade empregadora e o trabalhador, são bem mais comuns em processos laborais envolvendo treinadores, na medida em que tais rescisões contratuais, não se tratando os treinadores de ativos financeiros significativos para os Clubes/SADs (com as devidas exceções), ocorrem com frequência, estritamente em virtude do insucesso desportivo ou da intromissão de terceiros na esfera das funções da competência exclusiva do treinador, colocando a sua capacidade de liderança em causa. A esse respeito, a jurisprudência da FIFA e do CAS (Court of Arbitration for Sport, Lausanne/Suíça) já é vasta, podendo ter um papel, ainda que meramente de referência, nos casos em apreço.

Que segurança jurídica podem ter futuros jogadores que assinem contrato com o Sporting Clube de Portugal?

Compete esclarecer que os contratos de trabalho desportivo de jogadores profissionais de futebol são celebrados não com o Sporting Clube de Portugal, mas sim com a Sociedade Anónima Desportiva – Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD. Tais contratos, independentemente do futuro da SAD em questão, são válidos na sua plenitude, produzindo efeitos jurídicos na esfera dos contraentes (salvo eventuais vicissitudes).

No caso do treinador (Sinisa Mihajlovic) que já tem contrato assinado, caso o conselho directivo seja destituído, será obrigado a cumprir o contrato, ou existe alguma lei que lhe permita rescindir neste tipo de situações?

Qualquer contrato de trabalho desportivo celebrado pela Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD produzirá efeitos na sua plenitude (salvo eventuais vicissitudes), independentemente do atual Conselho Diretivo ser destituído, salvo se as partes tiverem contratualmente disposto o contrário, o que não é de prever.