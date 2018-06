GNB Concessões e IPO do Porto violam lei dos compromissos

A GNB Concessões entrou, em março, na lista de entidades que não respeitaram a lei dos compromissos, segundo os dados da Direcção Geral do Orçamento (DGO). Na lista dos 27 incumpridores juntam-se ainda a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, os serviços sociais da GNRe a Fundação Juventude. Estão ainda em falta o IPO do Porto, hospitais, municípios e outras entidades da administração central.

Segundo a DGO, a lei dos compromissos foi violada por 27 entidades, em março, mais seis face ao mês anterior, numa lista de incumpridores onde entrou a GNB Concessões por não ter reportado fundos disponíveis. Uma violação da lei identificada em mais de metade das entidades incumpridoras (52%), ou seja, 14 entidades, com os restantes 13 casos sinalizados pela DGO referentes compromissos assumidos superiores aos fundos disponíveis.

Nesta lista, saiu, em março, a Caixanet – Telemática e Comunicações, empresa do grupo CGD que faz a gestão e exploração de equipamento informático, e acabou por entrar a antiga gestora de concessões de auto estradas do universo Espírito Santo.

Recorde-se que o BES deixou custos com a ES Tech Ventures, a empresa Praça do Marquês, a Quinta dos Cónegos – Sociedade Imobiliária e a Righthoure, uma consultora que pertencia ao Fundo BES Growth. Em 2017, juntou-se a estes quatro veículos a GNB Concessões e a respetiva despesa de 2,3 milhões de euros. Gere negócios rodoviários e parques de estacionamento como a Auvisa – Autovia de los Viñedos, Ascendi e Empark.

Os dados são da DGO, relativos a março, revelam ainda a ausência de reporte de fundos por parte de outras entidades da administração central. Entre elas, estão a Fundação Juventude, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a Cooperativa Portuguesa de Ensino de Angola, a Autoridade Nacional das Comunicações e a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA). Esta irregularidade foi ainda registada por centros hospitalares do Baixo Vouga e de Leiria, bem como pela administração Regional de Saúde do Alentejo.

Nesta lista entraram ainda entidades com compromissos assumidos superiores aos fundos disponíveis como os Serviços Sociais da GNR, o Instituto Politécnico de Setúbal, o IPO do Porto, o Hospital da Senhora da Oliveira (Guimarães).

10 municípios falham lei

Na lista de incumprimento da DGO estão ainda 10 municípios, mais um face a fevereiro,na sua esmagadora maioria com compromissos superiores aos fundos disponíveis. Segundo a DGO, sete autarquias assumiram compromissos superiores à verba disponível – neste grupo estão, entre outros, Alpiarça, Armamar, Montemor-O-Velho, Ourique, Paredes, Tabuaço e Vila Real de Santo António. Sem reporte de fundos disponíveis contabilizam-se, por sua vez, três municípios: Alenquer, Melgaço e Tábua.

De acordo com a regulamentação da lei dos compromissos, depois de reportar a informação a entidades como a DGO, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), estas entidades verificam o cumprimento das regras e comunicam os casos de incumprimento aos membros do Governo responsáveis pela área das Finanças e da respetiva tutela “para efeitos de eventual auditoria, a cargo da Inspeção-Geral de Finanças ou da inspeção setorial, em função da gravidade ou da materialidade da situação”.