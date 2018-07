GEN10S Portugal ensinou 4.000 crianças a programar

A conclusão da fase de implementação do projecto a nível nacional, que arrancou oficialmente em outubro, foi assinalada no passado dia 21 de junho, em Lisboa, no evento GEN10S Party, com apresentação de resultados e entrega de brindes e certificados aos participantes.

Na ocasião, Miguel Figueiredo, um dos docentes do Centro de Competências TIC da Escola Superior de Educação (ESE/IPS) que coordenaram o processo de formação, fez um balanço desta missão “muito difícil, mas também muito entusiasmante e gratificante”, que começou com uma fase piloto implementada em quatro escolas de Setúbal e Lisboa.

“Coube-nos construir e testar os materiais e a própria metodologia do projecto, e depois passar essa informação para os nossos parceiros dos Centros de Competências TIC e dos Centros de Formação de Professores que trabalharam connosco no projeto, sendo que cada um deles encontrou, quer os professores Scratch, quer as turmas com quem veio a trabalhar”, disse.