Ganhos do retalho e valorização de quase 5% da Semapa impulsionam PSI 20

A bolsa portuguesa negoceia esta quarta-feira, dia 6 de junho, em alta, a meio da sessão, acompanhando o otimismo das praças europeias. O principal índice nacional, PSI 20, ganha 0,33%, para 5.602,40 pontos, impulsionado pelo BCP e pelas papeleiras.

A Semapa prolonga ganhos na bolsa nacional, mantendo-se na liderança das ações que mais sobem. A cotada soma 4,94%, para 23,350 euros. Entre as papeleiras, também a Navigator e a Altri estão em alta. A Navigator aprecia 1,52%, para 5,680 euros, e a Altri valoriza 2%, para 8,160 euros. “As papeleiras continuam com ritmo de mercado impressionante”, afirma Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking.

No setor da energia, a EDP Renováveis sobe 0,92% para 8,255 euros, a REN soma 0,34% para 2,378 euros e a Galp Energia avança 1,76% para 16,220 euros. De destacar que a Galp Energia está a reagir em alta, depois de a Société Générale ter elevado o preço-alvo atribuído às ações da petrolífera nacional, de 14,40, para 15,60 euros. A casa de investimento francesa passou ainda a recomendação de sell para hold.

Em terreno positivo estão também a Jerónimo Martins (0,59%), a NOS (0,69%), a Sonae (2,44%) e a Sonae Capital (0,74%).

A Ibersol, que esta terça-feira apresentou resultados trimestrais à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, está agora sem tendência definida, depois de ter valorizado ao início da manhã quase 4%. Nos três primeiros meses do ano, a dona da Pizza Hut e do Burger King em Portugal teve lucros de 3,5 milhões de euros, mais 70% do que em igual período do ano passado.

Em contraciclo estão o BCP (-0,71%), a Corticeira Amorim (-1,90%), os CTT (-0,07%), a Mota-Engil (-0,30%) e a Pharol (-2,06%). A EDP está também em queda, numa altura em que a China Three Gorges tenta convencer os acionistas da EDP a aceitarem a oferta pública de aquisição (OPA). A energética perde 0,03% para 3,419 euros.

“A China Three Gorges terá em mente o objetivo de entregar à EDP a maior parte de seus ativos eólicos e hidroelétricos gerados no exterior, de acordo com fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg e no contexto da OPA avançada pela CTG à empresa portuguesa no início de maio”, explica o analista de mercados do Millennium Investment Banking.

O analista explica ainda que “ao passar a administração bolsaseus ativos fora da China para a EDP, a empresa chinesa pretenderá ampliar a atividade e alcance da empresa portuguesa tanto na Europa como nas Américas”. “Entregar à EDP os seus ativos no exterior aumentaria em 30% a capacidade de produção da companhia portuguesa e acrescentaria a mil milhões de euros aos seus resultados operacionais”, nota.

Nas restantes bolsas europeias, o índice alemão DAX soma 0,42%, o francês CAC 40 ganha 0,16%, o holandês AEX aprecia 0,17% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,34% e o britânico FTSE 100 valoriza 0,32%. Em contraciclo, o italiano FTSE MIB desvaloriza 1,18%.

“As praças europeias seguem em alta a meio da manhã desta quarta-feira, anulando a queda da cotação da última meia hora de negociação de ontem. Num dia fraco em termos macroeconómicos e em que as atenções se voltam para a divulgação do saldo da balança comercial nos EUA, às 13h30”, indica Ramiro Loureiro.

No mercado petrolífero, o Brent ganha 0,23% para 75,55 dólares e o crude WTI cai 0,29% para 65,33 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,30% para 1,174 dólares e a libra ganha 0,24%, para 1,342 euros.