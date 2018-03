“Futuro do Empreendedorismo Social em Portugal” em debate amanhã

O “Futuro do Empreendedorismo Social em Portugal” é o tema do sétimo debate ‘FNAC Shaper Talk’, que se realiza esta terça-feira, dia 26 de março, às 18h30, na FNAC do Chiado. A próxima mesa redonda recebe Inês Santos Silva, da Global Shaper, e Luís Jerónimo, diretor adjunto do programa de desenvolvimento humano da Fundação Calouste Gulbenkian.

As intervenções dos oradores serão moderadas por António Miguel, fundador do Laboratório de Investimento Social, e terão como mote questões como: De que forma auxiliar as organizações a serem mais eficientes e terem mais impacto social? É possível aliar a isso o lucro? Como é que se pode financiar novas respostas?