Futebol profissional, o “contribuinte de referência” que cria mais de 2 mil postos de trabalho em Portugal

O futebol organizado pela Liga Portugal foi responsável pela criação de 2.055 postos de trabalho em Portugal, durante a época 2015-2016, segundo o primeiro anuário do futebol profissional português divulgado esta sexta-feira pela Liga Portugal e pela consultora EY.

O estudo reforça que a maior parte dos postos de trabalho provêm das sociedades desportivas (SAD) da Liga NOS, que empregam 1.523 trabalhadores: 787 são jogadores, 212 são treinadores e 524 são outros funcionários das SAD’s. Já as SAD’s da LEDMAN LigaPro, vulgo segunda divisão, empregam 488 trabalhadores: 348 jogadores, 55 treinadores e 85 funcionários das SAD’s.

Em comunicado, a organização liderada pelo antigo árbitro de futebol Pedro Proença e a EY, afirmaram que este número “reflete a contribuição do futebol para a criação de emprego em diversas áreas da economia.

Pedro Proença, no mesmo documento, afirmou:”sabemos, hoje e ao pormenor, os impactos da nossa atividade no tecido macroeconómico do País, sabemos que temos um papel importante nos territórios e noutros setores de atividade, que geramos emprego e que somos um contribuinte de referência em Portugal”.

Sobre o impacto do futebol profissional em Portugal, a primeira edição do anuário para o futebol profissional em Portugal concluiu que “o futebol influência económica, social e culturalmente a sociedade”, um facto “muito impulsionado pela conquista do Europeu de 2016 e que reflete um investimento continuado nas sociedades desportivas, nas infraestruturas e nos planteis em virtude do aumento da importância das competições”.

O sucesso e desenvolvimento do futebol profissional português beneficia ainda e “inderetamente outras indústrias”.

O anuário destacou ainda o “pioneirismo do futebol profissional no uso de tecnologias inovadoras [como o videoárbtiro] que providenciaram um desporto mais justo e mais transparente para os seus intervenientes”.

Prémios, impostos e receitas

A análise da EY e da Liga Portugal ao futebol profissional permitiu ainda concluir que os prémios de participação atribuídos às equipas atingiram um valor de 72 milhões de euros em 2015-2016, um valor impulsionado pela presença do SL Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões nessa época. Os contratos estabelecidos com patrocinadores de camisolas, fornecedores de material desportivo e comercialização de camarotes atingiram os 67 milhões de euros nessa mesma temporada.

Sobre as transações de atletas houve um impacto material nos rendimentos das SAD’s, de acordo com o anuário. “Em 2015-16, atingiu-se 157 milhões de euros fruto de saldos de transações positivas (91%) e rendimentos com empréstimos de jogadores (9%)”, pode ler-se no comunicado. E verificou-se um maior volume de transferências no mercado de verão do que no mercado de inverno.

Sobre as contribuições do futebol organizado pela Liga Portugal, que inclui a Liga NOS (20,1 milhões de euros), a LEDMAN LigaPro (1,5 milhões de euros) e a Liga Portugal (300 mil euros), registaram-se mais de 21,9 milhões de euros em impostos na época 2015-2016. Os dados agora revelados incluem apenas impostos com a componente de segurança social e IRC da Liga e das sociedades desportivas associadas e contabilizam apenas impactos diretos destas entidades.

As receitas da Liga Portugal registaram também um aumento nas últimas três épocas, tendo ascendido aos 14,8 milhões de euros na época de 2016-2017, o que representou um aumento de 1% face à época 2015-2016, e de 24% face à temporada 2014-2015. Sobre os gastos da Liga Portugal, a época 2016-2017 representou um gasto de 12,3 milhões de euros, mais de 4% que na época anterior e apenas mais 3% do que na época de 2014-2015.