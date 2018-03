Fusão nuclear: ISQ vai coordenar maior projeto mundial

O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) ganhou um contrato internacional no valor de três milhões de euros, para coordenar e qualificar peritos, técnicos e gestores de projeto na área da fusão nuclear no programa Fusion for Energy (ITER), nos próximos quatro anos pelo menos, foi esta quinta-feira anunciado.

“O ITER é o maior projeto do mundo de investigação na energia de fusão nuclear, gerido por um consórcio internacional composto pelos EUA, Japão, Rússia, Coreia do Sul, China, Índia e União Europeia”, afirmou o presidente do ISQ, Pedro Matias, em comunicado.