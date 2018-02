Fundos lesados com as obrigações do BES/Novo Banco querem voltar a negociar com BdP

Os grandes fundos de investimento, como Blackrock e Pimco, voltaram hoje a pedir ao Banco de Portugal que regresse à mesa de negociações, para encontrarem uma solução que mitigue as perdas que tiveram com obrigações do BES/Novo Banco, quando o Banco de Portugal, enquanto Autoridade de Resolução em Portugal, recambiou cinco séries de obrigações do Novo Banco para o BES mau, provocando a sua perda na totalidade.

Em comunicado hoje divulgado, os fundos voltam a criticar a decisão do Banco de Portugal de final de dezembro de 2015 – de passar para o ‘banco mau’, BES, de 2,2 mil milhões de euros de obrigações não subordinadas que eram do antigo Banco Espírito Santo e que, aquando da resolução deste, ficaram no Novo Banco -, considerando que esta “violou os princípios fundamentais do investimento e demonstrou que os reguladores estão preparados para usar os seus poderes de forma oportunista e imprevisível”.

O Novo Note Group constituído pelo conjunto de algumas casas de investimento que se consideram lesadas pela transferência, em 2015, de 2,2 mil milhões de euros dívida sénior do Novo Banco para o BES. Este grupo emitiu hoje uma reação às palavras proferidas, esta semana, pelo Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, por ocasião da inauguração da Via Bolsa.