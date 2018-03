Fundos de Investimento Imobiliário com maior montante sob gestão em fevereiro

As estatísticas são da CMVM. Em fevereiro de 2018, o valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário (FII); dos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) atingiu 10.832,3 milhões de euros, mais 29,9 milhões (0,28%) do que em janeiro.

A CMVM constata que o montante investido cresceu nos fundos de investimento imobiliário, aumentando 0,4% para 7.768,6 milhões de euros, tendo recuado nos FEII e nos FUNGEPI, respetivamente, 0,1% para 2.565,7 milhões, e 0,1% para 498,0 milhões de euros.

No mês de fevereiro o investimento foi feito apenas em ativos imobiliários de países da União Europeia, tendo 44,0% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do setor dos serviços. Os investimentos realizados pelos FUNGEPI destinaram-se sobretudo ao setor do comércio (43,7% do total).