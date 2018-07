Funchal é invadido pelas sonoridades do Jazz, Jazzmeia Horn, nomeada aos Grammy, abre festival

O Funchal Jazz chega à cidade esta quinta-feira e promete encher o Parque de Santa Catarina com o que de melhor se faz neste estilo musical. Jazzmeia Horn, que já foi nomeada para os Grammy, abre o festival como cabeça de cartaz.

O evento, que se realiza no Parque de Santa Catarina, até sábado, tem um cartaz prometedor que vai evidenciar o que de melhor se faz a nível internacional e nacional na área do jazz. Esta quinta-feira o cartaz é da responsabilidade de Ricardo Toscano Quarteto e ainda de Jazzmeia Horn, uma cantora norte-americana, que já foi nomeada aos Grammy, um dos eventos de prémios mais reconhecidos na área musical.

Na sexta-feira sobem a palco Vijay Iyer seguido por Billy Hart Quartet feat Joshua Redman, e no sábado, dia de encerramento do festival, o espectáculo prossegue com ‘Dave Holland, Zakir Husaain, Chris Potter trio’ e ainda com Jason Moran & The Bandwagon.