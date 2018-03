Funchal associa-se à Hora do Planeta

A cidade do Funchal decidiu aderir à Hora do Planeta uma iniciativa ambiental global em parceria com a World Wide Fund of Nature (WWF). Este sábado, entre as 20h30 e as 21h30, o município terá as fachadas principais do edifício dos Paços do Concelho e as luzes interiores e a iluminação cénica dos Museus Municipais desligadas.

A Câmara Municipal do Funchal faz também parceria numa série de actividades entre as quais uma exposição no Museu de História Natural do Funchal e uma aula colectiva de yoga no Mercado dos Lavradores pelas 20h00.

Nestas actividades, que decorrem no sábado, está ainda incluída a corrida nocturna do planeta pelas 20h30.