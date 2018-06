Fujifilm pede indemnização de 860 milhões de euros à Xerox

A empresa japonesa Fujifilm vai processar a norte-americana Xerox por ter terminado abruptamente as relações negociais tendentes a uma fusão entre as duas empresas estimada em 5,2 mil milhões de euros, avança o “Financial Times”.

De acordo com a publicação, esta transação resultaria na fusão da Xerox com uma empresa asiática com a qual a Fujifilm celebrou uma joint venture, e dar-lhe-ia um controlo maioritário sobre a empresa norte-americana. “Os accionistas da Xerox iriam receber 2,5 mil milhões de dólares [cerca de 2,1 mil milhões de euros]”, noticia o diário.

A Fujifilm pede, por isso, uma indemnização compensatória de 1.000 milhões de dólares (860 milhões de euros) e ainda uma indemnização punitiva no valor de 183 milhões de dólares (cerca de 157 milhões de euros).