FPF prevê gastos de 60 milhões de euros em 2017/2018

A Federação Portuguesa de Futebol aprovou hoje, em assembleia geral na Cidade do Futebol, o orçamento e o plano de atividades para 2017/2018, em que prevê gastos de cerca de 60 milhões de euros e um saldo positivo de 68,5 mil euros.

O documento foi aprovado por unanimidade e esclarece que a principal fonte de receita são os direitos de transmissão, publicidade e patrocínios, seguidos das receitas dos jogos sociais e das verbas recebidas por participação em competições internacionais, segundo se lê no comunicado publicado na página online da FPF.

Em 2017/18, a FPF estima arrecadar quase 24 milhões de euros com “direitos de transmissão, publicidade e patrocínios” e 8,1 milhões na rubrica “subsídios”, entre os quais se incluem as subvenções do Estado e outras entidades, bem como de entidades desportivas (FIFA, UEFA, entre outras).