Fitch sobre malparado: Orientações do BCE vão melhorar banca

O BCE recomendou em 20 de março que os bancos da zona euro devem implementar estratégias “realistas” e “ambiciosas” para resolver o problema do crédito malparado, incluindo nos domínios da gestão e do risco. A instituição quer abordar o tema com “deliberação e firmeza”.

De acordo com a Fitch, as recomendações do BCE pressionam os bancos a agir contra o problema do malparado (‘non performing loans’, ou NPL, em inglês), conduzindo a um fortalecimento do setor.

A agência calcula que, apesar de o BCE não ter identificado os bancos a quem se referem estas recomendações, existam pelo menos 35 de 125 instituições supervisionadas pelo BCE com níveis de malparado acima da média.