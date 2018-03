Fisco atento a quem “vende” sinal dado pelas casas a terceiros

A Autoridade Tributária e Aduaneira reforçou o controlo do pagamento do imposto municipal incidente sobre as transmissões onerosas de bens imóveis (IMT) devido à subida das vendas dos contratos-promessa, apurou o “Diário de Notícias/Dinheiro Vivo”.

Segundo o matutino, há cada vez mais cidadãos a ‘vender’ a terceiros o sinal que deram pelas casas, cedendo a sua posição num contrato-promessa de compra e venda a um terceiro e recebendo em troca um valor superior ao que deram inicialmente para assegurar a transação.

Como alguns desses casos estão sujeitos ao pagamento do imposto, o Fisco está atento ao negócio que, mesmo não sendo novo no país, está a proliferar. O fenómeno do aumento da compra e venda de habitações em planta deve-se ao dinamismo do mercado imobiliário em Portugal, inclusive o interesse estrangeiro nas grandes cidades portuguesas.