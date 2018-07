Finanças alertam para prescrição de 200 mil multas de trânsito

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) recorreu à contratação externa de 112 trabalhadores em regime de aquisição de serviços para o desempenho de tarefas relativas ao tratamento de processos de contra-ordenação rodoviária. Apesar de ter contratado o dobro dos seus próprios funcionários para assegurar a sua área de missão, não conseguiu travar a prescrição de multas de trânsito que, em 2014, atingiu as 200 mil. O alerta é da Inspecção Geral de Finanças (IGF) e consta de uma auditoria à ANSR que teve como objectivo de verificar a conformidade legal do sistema remuneratório aplicado nesta entidade da administração direta do Estado, bem como outras despesas associadas aos recursos humanos. IGF diz que serviços externos representam fatura de três milhões de euros, sem verificação prévia do custo-benefício associado.

“No ano em causa a ANSR recorreu a contratação externa (aquisição de serviços) de 112 trabalhadores para o desempenho de atividades relativas à área de missão (v.g. processos de contra-ordenação rodoviária), número que excede em cerca de 83% os postos de trabalho preenchidos do mapa de pessoal (61 num total de 95 lugares previstos)”, revela a IGF numa auditoria divulgada no início desta semana.

No relatório, a IGF sinaliza mesmo que “não obstante o recurso intensivo à aquisição de serviços externos, o peso da prescrição dos processos de contra-ordenação (19,3%) quase não variou face a 2013 (19,9%), correspondendo a cerca de 200 mil processos/ano”.