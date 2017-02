Fim da era ‘PIIGS’? Espanha e Irlanda estão a abandonar o clube, diz a Bloomberg

Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha: os países com as economias mais instáveis na Europa e que foram apelidados, de forma polémica, de ‘PIIGS’ durante o pico da crise financeira. No entanto, a era dos ‘PIIGS’ pode estar a terminar, ou pelo menos, o grupo pode estar a perder elementos, segundo a Bloomberg.

A razão prende-se com as melhorias nas economias de Espanha e Irlanda. Os dois países estão a distanciar-se dos restantes da periferia da zona euro com um crescimento económico mais rápido e menores riscos políticos.

“Faço uma separação muito rápida entre aquilo a que chamo boas periferias e más periferias”, explica o chefe de dívida em grau de investimento na BlueBay Asset Management LLP, Mark Dowding, à Bloomberg. “As boas periferias são os países que tiveram problemas no setor da banca e que os resolveram, que fizeram reformas e que voltaram a crescer. Isto aconteceu na Irlanda e em Espanha”.