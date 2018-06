‘Filmes no Terraço’ é proposta para novo conceito de cinema na Madeira

O Festival ‘Filmes no Terraço’ é uma iniciativa que faz do terraço o ponto de encontro para os admiradores de cinema. O projeto parte do Sé Boutique Hotel em parceria com a Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira (AFTM).

A curta-metragem, nas suas diversas vertentes, será um dos formatos em evidências nas várias sessões que serão promovidas, quinzenalmente, às quintas-feiras, entre junho e setembro, no Festival Filmes no Terraço, no Sé Boutique Hotel.

Cada sessão terá um curador, sendo que a 13 de junho, a tarefa pertencerá a Roberto Macedo Alves. Curtas e Clássicas, Curtas na noite, Epic Movies, Videoart e Noites do Fantástico, são algumas das propostas apresentadas pelo festival filmes no terraço.