Fidelidade avança para compra de 51% da La Positiva, quarta maior seguradora peruana

A Fidelidade assinou um acordo com um grupo de acionistas da La Positiva Seguros e Reaseguros (conhecida como La Positiva), no Perú, para a venda das suas ações através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), que permitirá à Fidelidade adquirir 51% do capital social da companhia daquele país da América Latina.

A operação já foi aliás publicada na imprensa local, o Gestión. O Jornal Económico confirmou a operação.

Se a OPA tiver lugar, o preço a ser oferecido por cada ação da La Positiva será de 2.00 soles (cerca de 0,49 euros por ação), que pode ser modificado se a companhia peruana emitir novas ações antes do lançamento da OPA (se fizer um aumento de capital), de acordo com a comunicação da empresa ao regulador local do Mercado de Valores Mobiliários e citada pelo jornal.