Festivais de verão: E se alguma coisa correr mal? Conheça os seus direitos

Se os espectadores o exigirem, o promotor do festival, concerto ou espetáculo é obrigado a restituir o valor dos bilhetes sempre que o mesmo não se realize no local, data e hora marcados; houver substituição do programa (ou dos artistas principais) ou se for interrompido. O promotor não terá de devolver o dinheiro, caso a interrupção esteja relacionada com situações de força maior, ocorridas após o início da sessão.

Quando um dos artistas, num festival de música por exemplo, cancela a sua atuação no palco principal, o consumidor pode exigir a restituição do valor do bilhete. Mesmo que não seja cabeça de cartaz, a sua ausência altera o programa inicial do festival. No entanto, não é uma solução consensual, pelo que o promotor decerto tentará evitar essa restituição, alegando que não se tratavam de artistas principais.

Onde pode o consumidor reclamar: