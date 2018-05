Santos Populares em Lisboa: Guia essencial das Festas 

As Festas de Lisboa estão prestes a começar e já pode escolher em que bairros da capital portuguesa poderá ir às sardinhadas e aos bailaricos. As festividades realizam-se entre os dias 1 e 30 de junho em diversas freguesias de Lisboa, de Alcântara aos Olivais. A Câmara Municipal de Lisboa reuniu um conjunto de espaços associativos, pavilhões e praças onde haverá programas para esta época do ano. Veja a lista de locais onde se vai festejar os Santos Populares:

Alcântara

Academia de Santo Amaro

Rua Academia Recreativa de Santo Amaro