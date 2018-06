Ferrovial transfere sede da empresa do Reino Unido para a Holanda por causa do “Brexit”

A empresa espanhola Ferrovial decidiu encerrar a sede da sociedade “holding” que integra as atividades internacionais do grupo, situada em Oxford, Reino Unido, devido às incertezas que rodeiam o processo em curso de “Brexit” (isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia), segundo comunicou hoje a empresa.

A sede da Ferrovial foi transferida para a cidade de Amesterdão, Holanda, com o objetivo de “garantir que permanece sob a égide da legislação comunitária europeia”, sublinhou a empresa. Mais, a Ferrovial assegura que a transferência da sede para a Holanda não tem nenhum impacto ao nível dos postos de trabalho, nem em relação às suas atividades no Reino Unido que continua a ser, aliás, o primeiro mercado da empresa (superior ao de Espanha).

O jornal “El Economista” realça contudo que a transferência da sede da “holding” internacional concretiza-se pouco tempo depois de o grupo, na sua última assembleia geral de acionistas, “ter manifestado a intenção de reduzir proporcionalmente a atividade no Reino Unido, perante a ‘incerteza’ e o ‘ambiente complexo’ que se vivem naquele país, como consequência do ‘Brexit'”.