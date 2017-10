Ferreira Leite: Rio tem “mais condições” que Santana para liderar PSD

Manuela Ferreira Leite acredita mais na candidatura de Rui Rio do que na de Santana Lopes à liderança do PSD. A sua posição foi marcada no programa da TVI24 em que tem um espaço de comentário, tendo a antiga ministra revelado ter ficado surpreendida pela candidatura de Santana Lopes, porque “não era previsível” que o provedor se candidatasse. Já quanto a Rui Rio, Manuela Ferreira Leite, afirma que “toda a gente sabia que ele tinha intenções de se candidatar” e elogia a forma como o antigo presidente da Câmara do Porto “marcou bem os pontos essenciais para o partido e o país” durante a apresentação da sua candidatura.

A agora comentadora política assumiu a sua preferência por Rui Rio para o cargo de presidente do PSD, porque o ex-autarca “tem mais condições” para chegar à liderança do PSD e “uma imagem mais sólida para desempenhar o papel de primeiro-ministro”, admitindo, no entanto, que “Santana Lopes tem mais popularidade entre os militantes do PSD do que Rui Rio”.

Manuela Ferreira Leite afirmou que a sua escolha é feita “em perceção de que vou eleger um candidato a primeiro-ministro” e, portanto, “pessoalmente, não tenho nenhuma reserva em dizer que Rui Rio tem bastantes mais condições porque tem uma imagem de credibilidade pelo seu percurso que perante a opinião pública lhe dá uma credibilidade que é superior à de Santana Lopes”.