Ferreira do Amaral: Soares sempre foi muito melhor a levantar os problemas do que a resolvê-los

Mário Soares “sempre foi muito melhor a levantar os problemas do que a resolvê-los”, recorda Joaquim Ferreira do Amaral, ministro do comércio e turismo do governo de Mário Soares.

Ferreira do Amaral recorda o político português e a cruzada que realizaram à frente dos destinos do país mesmo com divergências.

“Acompanhei Mário Soares no governo, tenho a sensação de ter participado na história que ele construiu, na modernização de Portugal no século XX, testemunhei essa parte, embora tenha tido enormes divergências politicas no seu segundo mandato como Presidente da República, no qual fez um grande ataque ao governo de Cavaco Silva, do qual eu fazia parte”, lembra.