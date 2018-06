Fernando Mendes e os outros três adeptos do Sporting detidos na quarta-feira ficam em prisão preventiva

O Tribunal do Barreiro aplicou hoje as medidas de coação mais gravosas para os quatro adeptos do Sporting que no passado dia 15 de maio invadiram as instalações do clube, em Alcochete, e que foram detidos na passada quarta-feira.

Assim, Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo, ‘Aleluia’, Nuno Torres e Joaquim Costa ficam em prisão preventiva, tal como acontece com os restantes 23 adeptos que já tinham sido detidos, no dia da invasão à academia do Sporting Clube de Portugal.

Segundo avança o “Observador”, Francisco Macedo, advogado de Nuno Torres, o condutor do BMW que retirou alguns agressores das instalações verde e brancas, demonstrou esperança que o seu cliente possa já hoje passar a prisão domiciliária.