Fernando Medina suspeito de trocar falsos assessores com deputado do PSD

Fernando Medina é suspeito de trocar falsos assessores com Sérgio Azevedo, deputado do Partido Social Democrata (PSD). Segundo o “Correio da Manhã” desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municial de Lisboa terá negociado com o deputado da Assembleia da República, que era vice-presidente da bancada do PSD, logo após ter vencido as autárquicas em 2017, a distribuição de boys do Partido Socialista (PS) por juntas de freguesia que ganhas pelo PSD.

Em sentido inverso, os boys ‘laranjas’ teriam emprego nas juntas de freguesia, conquistadas pelo PS. Muitos destes cargos são fictícios e existem dezenas de assessores, nas juntas de freguesia, Câmara e Assembleia Municipal de Lisboa, que recebem entre dois a três mil euros liquidos mensais, sem nunca terem realizado qualquer tipo de serviço.

O “CM” conta que o alegado esquema criado por Sérgio Azevedo engloba cargos de assessoria falsos, sendo alguns deles técnicos desempenhados de modo fictício por engenheiros ou arquitetos.