Férias de verão: Guia (de uma especialista) para aproveitar muito e gastar pouco na sua viagem

Como é que a Momondo seleciona os destinos para este ano?

Através de pesquisas realizadas no site da Momondo. Por exemplo, para os destinos do verão de 2018 baseámo-nos em dados recolhidos entre maio e novembro de 2017, para férias a realizar entre junho e setembro deste ano.

Quais foram os destinos escolhidos para este ano?

Os dados recolhidos mostram que os portugueses preferem fazer férias na praia. Quando o objetivo é viajar para fora de Portugal as cidades continuam a assumir o topo dos destinos mais pesquisados para o verão. No topo das preferências surgem Ponta Delgada, nos Açores, Paris, Londres, Funchal, na Madeira, Barcelona e muitas outras cidades europeias. Além destes destinos, ao longo do ano, os portugueses procuram muitas vezes destinos como Nova Iorque, Banguecoque, Marrocos e praia.

Alguma dica para se encontrar um voo mais barato?

O calendário de preços dá-nos uma visão global das flutuações no valor dos voos e mostra os dias em que é possível poupar mais dinheiro. De igual modo, se o utilizador ativar a ferramente de alerta de preços, irá receber um e-mail quando os preços da viagem que está a pesquisar se alterarem.

Os conselhos da Momondo para os viajantes?

Na Momondo incentivamos as pessoas a viajar de cinco formas. Sugerimos que baixe a guarda pois viajar implica expormo-nos a algo diferente. Falar com desconhecidos, muitas vezes uma pergunta rápida transforma-se numa conversa inspiradora. Dizer sim, acreditar que o que acontece pelo caminho também faz parte da aventura e viajar, portanto, abraçar uma nova experiência. Mantermo-nos curiosos e ter a coragem de fazer algo pela primeira vez porque viajar implica atravessar fronteiras e, por último, partilhar as experiências de acordo com a nossa perspetiva.