Faculdade de Economia do Porto abre portas a 400 oportunidades de emprego e estágio

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto anuncia um número recorde de empresas e de oportunidades profissionais na 18.ª edição da FJC Porto de Emprego. No total serão cerca de 60 empresas, de distinção nacional e posicionamento internacional, mais dez do que no ano passado.

Na iniciativa, que decorre dias 6 e 7 de março, a Faculdade de Economia, são esperados para cima de 7 mil estudantes, que terão ao seu dispor mais de 400 oportunidades de emprego e estágio.

A 18ª edição traz ainda mais novidades: entre as mais de 400 ofertas para estudantes, existem cerca de 30 oportunidades para alunos de engenharia. “É a primeira vez que empresas deste setor estarão a apresentar-se aos alunos e a recrutar”, destaca a organização em comunicado.