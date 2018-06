Federação Nacional dos Médicos responsabiliza Governo pela “trapalhada” criada no acesso às especialidades

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) exige ao Governo que assuma responsabilidade pela “trapalhada” criada pelo mapa de vagas para acesso às especialidades. O sindicato indica que, apesar de existir capacidade formativa e grandes carências de médicos, mais de 700 médicos ficaram de fora do acesso à especialidade e sublinha que é preciso uma maior transparência na atribuição de vagas.

A FNAM indica que teve conhecimento, através de vários profissionais de saúde, de que existem unidades hospitalares com mais capacidades formativas e que poderiam receber um maior número de formandos, mas que as vagas não teriam sido aproveitadas.

O sindicato defende que não basta conhecer as capacidades formativas das unidades de saúde, sobretudo no caso da Medicina Geral e Familiar (MGF). “É preciso também saber as capacidades formativas dos hospitais onde os internos de MGF terão que realizar os seus estágios obrigatórios. Embora existam locais que poderiam receber internos de MGF, tal muitas vezes não é possível porque os serviços hospitalares não aceitam disponibilizar mais capacidade formativa”.