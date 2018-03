FC Porto-Sporting: a gestão

Há uma outra maneira de olhar para o FC Porto-Sporting: pelo lado da gestão desportiva. E, nessa matéria, o FC Porto esteve melhor do que o Sporting nas duas janelas de mercado, no Verão e durante o mês de janeiro.

Repare-se: Sérgio Conceição não pôde contar com ‘Tiquinho’ Soares (11 golos esta época/8 dos quais na Liga) lesionado e também teve Aboubakar (26/15) sentado no banco, porque ainda está a regressar de um período de inactividade. No entanto, o FC Porto tinha uma alternativa para jogar, e bem, como referência do ataque, ao lado de Marega (21/20): Gonçalo Paciência (10/5, estes pelo V. Setúbal). O FC Porto possui quatro boas alternativas de ataque com homens atleticamente poderosos, acima do 1,83 m, goleadores regulares.

Do lado do Sporting, Jorge Jesus pagou caro a lesão do seu único avançado de categoria: Bas Dost (27/20). Não se compreende, aliás, que a equipa tenha afrontada esta época com tão poucas soluções na frente. Primeiro ponto: Doumbia (8/0) não é alternativa a Dost. As características são outras. Ou seja, quando não tem o titular, o treinador não pode colocar a equipa a jogar da mesma forma. Não é normal! E depois, para piorar, e como Jesus já explicou várias vezes e devagar, para todos o entendermos, Doumbia nem sequer é compatível com o holandês. Assim sendo, e como gosta de jogar em 4x4x2, o Sporting até ao Natal contou para ‘segundo avançado’ com o equívoco Alan Ruiz (que não jogaria em metade das equipas da Liga), mais o complemento Podence, que não marca golos. Depois vieram Rúben Ribeiro, que também não marca, e Montero, que hoje não tem qualquer condição para jogar no Sporting. E, por essa absoluta necessidade, o treinador teve de rever a avaliação de Bryan Ruiz, que é lento, tem qualidade técnica, mas é mais um jogador que não marca golos. Como se sabe, Bruno Fernandes teve de fazer esta posição em grande parte da temporada.

Em resumo: o FC Porto tem quatro poderosos avançados, que somam 68 golos na época/48 na Liga, o Sporting tem um e… Doumbia.

É claro que, a esta hora, Jesus pode presumir de ter ‘inventado’ Rafael Leão, um daqueles jovens que não engana. E, na verdade, Leão pode ser no imediato ‘o outro’ avançado da equipa. Mas, para atacar o título (agora praticamente perdido), desde o início que parecia pouco e arriscado. Confirmou-se.