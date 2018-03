Faturas em papel da Meo vão passar a ser pagas

O envio de faturas em papel da operadora Meo vão passar a ser pagas pelos clientes. No caso do caso das assinaturas de telemóvel a cobrança vai começar já em abril, segundo noticia este sábado o jornal Público. O plano da operadora será que a medida seja abrangida a todos os clientes.

“Esta medida, que evita atrasos e extravios na correspondência via correios, prevê a partir de abril (no caso de clientes pós-pagos móveis) uma despesa administrativa relativa ao envio da factura, no valor simbólico de um euro”, afirmou ao Público fonte oficial da empresa, que já comunicou aos clientes, por SMS, a introdução do novo custo administrativo.

A medida já tinha sido aplicada há cerca de um ano para novas adesões. Numa lógica de “digitalização de todos os processos”, bem como “preservação e sustentabilidade ambiental”, o próximo passo são os clientes de serviços de telemóvel já existentes e o seguinte serão os restantes clientes.