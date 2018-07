Farto de pagar pagar comissões pelas transferências bancárias? Conheça a revolut

Viaja muito para fora da Europa ou vive fora do velho continente? Tem necessidade de fazer transferências bancárias internacionais frequentemente e que muitas vezes exigem o pagamento de comissões? Chegou a ´Revolut’, uma conta bancária online que lhe permite fazer gratuitamente transferências bancárias internacionais sem ter que pagar comissões. Fundada em 2015, a empresa inglesa já tem mais de dois milhões de utilizadores que fizeram cerca de 125 milhões de transações em três anos, no valor de 14 mil milhões de libras esterlinas (cerca 15.846 mil milhões de euros).

O preço, os serviços e a facilidade de utilização são os elementos caracterizadores da ´Revolut’. Para obter a conta bancária basta ir ao site da Revolut e inserir o seu número de telefone, para o qual a empresa lhe enviará um link para descarregar a app. A app vai apenas pedir-lhe que envie uma fotografia e um documento de identificação para validar a sua conta. Terá acesso ao seu dinheiro em tempo real à distância de um clique. Simples.

A Revolut dispõe de vários serviços, desde logo o cartão de débito associado. Se criar a conta é inteiramente gratuita, a requisição do cartão tem um custo a rondar os seis euros. Com este cartão poderá levantar até 200 euros por mês à taxa de câmbio mais barata e sem custos em cerca 130 países.

Outro serviço útil é o serviço vault (do inglês, cofre) que traz uma nova abordagem às suas poupanças pessoais. Sempre que proceder a um pagamento através da sua conta Revolut, a app arredonda o valor do pagamento até ao próximo número inteiro e a diferença entrará na sua poupança. Por exemplo, se o seu almoço custar 4,60 euros, a app arredonda para 5euros e a diferença, de 40 cêntimos, entra na sua conta poupança.

Outros serviços da app consistem na alocação de orçamentos para a sua despesa, não lhe permitindo exceder o limite que introduzir, receber transferências bancárias, seguros de viagem e de telemóvel.

Existem duas versões. A versão standard é inteiramente gratuita enquanto a versão premium acarreta uma mensalidade de cerca de 7,99 euros. A grande diferença entre as duas versões, além do preço, consiste no alcance dos serviços fornecidos. Assim, na versão premium poderá levantar até 400 euros por mês enquanto estiver no estrangeiro, processamento mais rápido das transferências internacionais e apoio ao cliente 24/7.

O único senão reside no facto de a app não estar ainda traduzida para português, obrigando o utilizador a ter um bom domínio da língua inglesa.