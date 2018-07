Farfetch lança nova edição do programa PLUG-IN com 60 vagas para estágios remunerados

A empresa portuguesa de moda de luxo Farfetch vai avançar com a terceira edição do programa de estágios remunerados PLUG-IN. O programa destina-se a todos os recém-graduados, em áreas como engenharia e matemática, produto e design, e estão disponíveis 60 vagas, mais 60% do que na edição anterior.

“Estamos a falar de um programa que, desde o início, tem uma estrutura de mentoria e desenvolvimento dos participantes muito distintiva. Representa uma oportunidade única para os candidatos que podem ter a primeira experiência profissional, com um apoio muito próximo de experts nas respetivas áreas e, ao mesmo tempo, participar em projetos complexos e inovadores que estão a mudar a indústria”, afirma Ana Sousa, Talent and People Director da Farfetch em Portugal.

O programa vai ter início em setembro, nos escritórios da Farfetch em Lisboa, Porto e Braga, e terá uma duração de 6 meses. Nesta edição, além de serem procurados recém-licenciados das áreas de Engenharia e de Matemática, são também procurados candidatos para a área de Produto, na vertente de Design. A Farfetch proporciona “um programa de mentoria em tecnologia, em contexto real de desenvolvimento de projetos, com o acompanhamento de especialistas da empresa nas diferentes áreas”.