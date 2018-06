Família Aveiro substitui busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira

O polémico busto de Cristiano Ronaldo exposto no Aeroporto da Madeira foi substituído por uma nova obra da autoria de um escultor espanhol, um processo autorizado e conduzido pela família Aveiro.

Alguns elementos do clã Aveiro manifestavam, desde há algum tempo, a vontade de trocar a escultura, dada a polémica que se instalou relativamente à qualidade da obra do escultor Emanuel Santos e às poucas semelhanças com o internacional madeirense.

Ao Económico Madeira, Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, confirmou que o busto é criação de um escultor espanhol, mas a substituição está já a merecer algumas críticas, tendo suscitado inclusive o aparecimento de um grupo intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto já’.