Falta de propostas obriga Governo Regional a abrir novo concurso para ligação ferry

O Governo Regional vai abrir um novo concurso para a ligação ferry entre o continente e Madeira. O prazo de entrega terminou na passada segunda-feira onde não existiram interessados nessa linha marítima.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, admite que o novo concurso deverá prever um período mais reduzido da operação do ferry mas que o custo de três milhões de euros ficará inalterado.

A expectativa do governante é que com estas alterações apareçam propostas para esta ligação marítima. Pedro Calado espera que a operação ferry esteja operacional no verão de 2018.