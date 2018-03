Faculdade de Arquitetura traz australiano Paul Owen ao Porto

O arquitecto australiano Paul Owen, do atelier Owen Architecture é o orador da conferência da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) dia 22 de março, no Auditório Fernando Távora.

Paul Owen é a principal figura do célebre atelier Owen Architects de Brisbane, que fundou com Vokes and Peters, em 2003. A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) destaca a sua “abordagem culta”: “Owen concilia elementos e materiais que decorrem de um forte conhecimento da casa tradicional de Queensland, da sua espacialidade e da tecnologia local de construção em madeira pintada.”

No âmbito do Ciclo Internacional de Conferências Contexto(s) na Arquitectura Contemporânea: 5 Continentes, de que a conferência de quinta-feira é a segunda, virão à cidade Invicta alguns dos mais importantes arquitectos mundiais da nova geração: Issa Diabaté (Costa do Marfim), Rick Joy (EUA) e Li Xiaodong (China). Já David Chipperfield (Inglaterra) assinala um regresso à FAUP depois de em 1990 ter passado pelo ciclo “Discursos sobre Arquitectura”.