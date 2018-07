Fabricante chinês de smartphones Xiaomi estreia-se na bolsa com queda de 2,9%

As ações do fabricante chinês de ‘smartphones’ Xiaomi caíram 2,9%, na estreia na bolsa de Hong Kong, numa altura de crescentes fricções comerciais entre Washington e Pequim, que têm abalado as praças financeiras mundiais.

As ações da Xiaomi abriram com uma cotação de 16,5 dólares de Hong Kong (1,3 euros), abaixo dos 17 dólares previstos na oferta inicial.

O fundador da Xiaomi, Lei Jun, reconheceu que a saída em bolsa da empresa ocorre num “momento crítico” das relações comerciais entre a China e os Estados Unidos, motivado pela política de Pequim para o setor tecnológico, e que tem causado volatilidade nas bolsas em todo o mundo.