Exportações nacionais aumentam 9% em fevereiro, menos metade do que em janeiro

As exportações portuguesas aumentaram 9% em fevereiro de 2017 face ao mesmo mês do ano anterior. O valor significa uma desaceleração em relação a janeiro, mês em que Portugal registou uma variação homóloga das exportações de 19%. Já as importações aumentaram 8,9% em fevereiro, em comparação com os 22,4% em janeiro.

O défice da balança comercial de bens situou-se em 746 milhões de euros em fevereiro de 2017, representando um aumento de 58 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

“No trimestre terminado em fevereiro de 2017, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 13,3% e 14,7% face ao período homólogo”, refere o relatório do INE. “Em 2016, as exportações de bens aumentaram 1,0% e as importações de bens cresceram 1,3% face ao ano anterior. O mercado espanhol foi o que mais contribuiu para o aumento global das exportações, enquanto nas importações foi a Rússia, devido à aquisição de combustíveis”.