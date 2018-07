Exportações de vestuário cresceram 2,2% nos primeiros cinco meses do ano

Nos primeiros cinco meses do ano, as exportações de vestuário superaram os 1.330 milhões de euros, um crescimento de 2,2% face ao mesmo período do ano passado.

Entre os principais mercados, Itália, Países Baixos e Dinamarca foram os principais impulsionadores das vendas ao exterior.

Segundo os dados divulgados pela ANIVEC – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção, entre janeiro e maio, as exportações portuguesas de vestuário aceleraram e cresceram 2,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, registando um valor de 1.336,23 milhões de euros.