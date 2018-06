Europac distribui 39 milhões de euros em dividendos

A Europac, empresa produtora de papel ‘kraft’ (cartão), com uma unidade industrial em Viana da Castelo, vai distribuir 39 milhões de euros pelos seus acionistas.

Segundo um comunicado da empresa espanhola, “entre o dividendo complementar aprovado hoje [dia 27 de junho] e o dividendo por conta, distribuído a 26 de fevereiro, a empresa vai entregar um total de 0,418 euros por ação”.

Na sequência da assembleia geral da empresa, realizada esta manhã, com um quórum de 79,86%, no âmbito do terceiro ponto da ordem do dia, “os acionistas da Europac aprovaram a distribuição de 38,9 milhões de euros em dividendos entre as ações da sociedade que se encontrem em circulação três dias antes da data efetiva de pagamento”.