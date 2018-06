Europa lembra a Portugal necessidade de reformas estruturais na avaliação pós-resgate

Portugal deve aproveitar o momento de crescimento económico robusto para implementar reformas estruturais, segundo voltaram a lembrar as instituições europeias credoras de Portugal na última avaliação pós-resgate financeiro realizada ao país. A saúde financeira é outra das preocupações, apesar das melhorias desde a crise.

Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Mecanismo Europeu de Estabilidade estiveram entre 5 e 12 de junho em Portugal para as consultas técnicas da oitava missão de Post-Programme Surveillance (PPS). Bruxelas reconheceu que “no geral, a base para o crescimento real do PIB manteve-se alargada, enquanto o emprego continuou a crescer fortemente, contribuindo para a redução da taxa de desemprego para um nível abaixo do verificado na área do euro”.

Após um crescimento do PIB de 2,7% em 2017, a Comissão espera que expansão económica permaneça “dinâmica” em 2018, antes de abrandar nos anos seguintes. Alerta, por isso, que está na altura de Portugal implementar reformas.

“As atuais condições macroeconómicas e financeiras representam uma oportunidade favorável à aceleração de reformas estruturais, à continuação do processo de redução dos desequilíbrios macroeconómicos e ao aumento da resiliência de Portugal a choques. Em especial, a elevada dívida dos setores público e privado pesa no crescimento e deixa a economia vulnerável a choques negativos e a uma viragem no ciclo económico”, refere Bruxelas.

A missão apontou, por isso, para a importância de Portugal prosseguir o esforço de consolidação orçamental, de modo a continuar a redução sustentável do ainda elevado nível de dívida pública.

“As atuais condições cíclicas favoráveis, juntamente com a diminuição da despesa com juros da dívida, devem servir para prosseguir com o ajustamento estrutural de forma a criar espaço de intervenção para a política orçamental. Neste sentido, é bem-vindo o compromisso das autoridades portuguesas em utilizar receitas excecionais para reduzir o rácio da dívida das administrações públicas”, explicou o comunicado.

A relação à saúde do setor financeiro, o discurso não é muito diferente: há melhorias, mas é necessário aprofundar a tendência. “Os bancos portugueses registaram progressos consideráveis no reforço dos seus balanços, embora permaneçam vulnerabilidades no setor bancário que têm de continuar a ser enfrentadas”, diz.

Os credores europeus assinalaram a maior robustez dos balanços dos bancos portuguesas, a trajetória de redução do crédito malparado, o aumento dos níveis de capital e melhoria da rentabilidade. Apesar de estes fatores contribuírem para menores riscos financeiros a curto-prazo, a missão realçou às Finanças a importância de acelerar estas tendências.

O terceiro ponto de análise na PPS prendeu-se com o aumento do crescimento económico potencial, tendo a missão destacado a relevância desbloquear mais investimento, aumentar a produtividade e melhorar das condições de negócios.

O ministério das Finanças já reagiu à avaliação dizendo que “os desafios elencados pelas instituições estão, na sua essência, alinhados com o diagnóstico e as medidas que constam do Programa Nacional de Reformas”.

“O Governo continuará a sua implementação de forma decidida dando, assim, resposta a várias das preocupações expressas pelas instituições internacionais, para aumentar o crescimento potencial da economia e consolidar os progressos alcançados no setor financeiro, no mercado de trabalho, no equilíbrio das contas externas e das contas públicas, garantindo a sustentabilidade presente e futura dos serviços públicos”, garantiu o ministério das Finanças.

O objetivo principal da SPP é avaliar a capacidade do país para reembolsar os empréstimos concedidos ao abrigo do anterior programa de assistência financeira UE-FMI e, se necessário, recomendar medidas corretivas. A próxima avaliação irá acontecer no outono.