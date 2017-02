Europa continua ignorante sobre risco, com Portugal no fim da tabela

Mais de uma década depois dos primeiros inquéritos para medir a literacia financeira na Europa, um estudo da Allianz Global Investors conclui que “pouco mudou” e que permanece uma falta de conhecimento generalizada de conceitos considerados essenciais para a tomada de decisões financeiras informadas. Entre a dezena de países analisada, Portugal surge no final da tabela, no penúltimo lugar, superando apenas a Itália, na literacia financeira básica, e a França, na literacia sobre risco.

O inquérito incluiu perguntas sobre taxas de juro, inflação e diversificação de risco, como em anteriores ocasiões, mas também questões relacionados com o risco, nomeadamente o conceito de valor esperado (retorno esperado de um dado investimento) e a relação entre risco e retorno (o crescimento do retorno é tendencialmente proporcional ao aumento do risco).

Os autores referem que os conceitos relacionados com o risco são dos mais difíceis de apreender e o facto é que os resultados do estudo indiciam isso mesmo: em nenhum dos países a percentagem das respostas acertadas sobre as questões relacionadas com risco superou 19%, enquanto a mais baixa taxa de boas respostas nas perguntas sobre conceito básicos foi de 40%. Portugal registou a segunda menor taxa de respostas corretas sobre risco, com 11%, e a segunda pior taxa de respostas certas na literacia financeira básica, com 45%.

As menores percentagens de respostas correctas a perguntas sobre risco deveram-se ao peso dos responderam não saber e não às respostas erradas. Para os autores, isto é “preocupante, porque estudos anteriores mostraram que as respostas ‘não sei’ revelam um mais profundo desconhecimento, do que as respostas erradas”.

“Os dados atuais indicam uma massiva falta de compreensão do risco e do seu funcionamento”, sublinham.

A questão que maior percentagem de respostas “não sei” obteve, em todos os países, foi a relacionada com a diversificação do risco, na linha do provérbio bem português de não pôr todos os ovos no mesmo saco. Os autores notam que esta era a única questão que não requeria cálculo aos participantes, pelo que concluem que “a falta de compreensão não será só devida ao desconhecimento da aritmética”.

O estudo permite também concluir que os homens registam melhores resultados na literacia financeira, na generalidade dos países analisados, grupos etários e diferentes níveis de educação. A tendência acentua-se nas questões relacionadas com o risco. Portugal é o país onde esta diferença entre géneros se esbate mais, mas porque as percentagens de respostas correctas dadas pelos homens são mais baixas.

O estudo, denominado When will the penny drop? Money, financial literacy and risk in the digital age, tem por base um inquérito feito em novembro de 2016, a 1.000 pessoas na Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suíça.